Азербайджан обещал Украине не закупать товары у «Л/ДНР». Главная

Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные на неподконтрольных Баку и Киеву территориях, без одобрения официальных властей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Отметим, в Украине речь идет о территориях «Л/ДНР», а в Азербайджане – о «Нагорно-Караьахской республики».

По его словам, главы таможенных структур двух стран выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями – Киевом и Баку, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Мищенко отметил, что товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из неподконтрольного Донбасса.

«К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та "Новороссия" или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха», – пояснил посол.

Он напомнил, что меры были предприняты после соответствующего распоряжения президента Украины Петра Порошенко по итогам его визита в Баку летом 2016 года.