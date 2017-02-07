Выплата пенсий на неподконтрольных территориях начнется, когда будут выполнены 7 пунктов Минских соглашений, – Рева. Главная

Выплата украинских пенсий и социальных пособий на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей начнется после выполнения 7 пунктов Минских соглашений. Об этом 6 февраля заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

По его словам, поиск механизма выплат до сих пор продолжается, а единственным документом, который дает ответ на этот вопрос, являются Минские соглашения.

«Хочу напомнить, что возобновление социальных выплат на неподконтрольных территориях – это 8 пункт Минских соглашений. 7 предыдущих не выполнены до сих пор. А это прекращение огня и отвод тяжелых вооружений, но иностранных экспертов и советчиков это не волнует», – отметил Рева.

При этом, по словам министра, когда украинская сторона ставит вопрос о выполнении пункта 11 данного Соглашения о восстановлении контроля над государственной границей, те же эксперты говорят о необходимости выполнения предыдущих 10 пунктов.

«8 пункт будет выполняться тогда, когда будут выполнены первые 7», – подчеркнул министр.

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