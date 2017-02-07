Школьники Крымского из-за обстрелов уехали учиться в Черновцы (Фото). Главная

23 школьника села Крымское (Луганская обл.), расположенного на линии разграничения, продолжат обучение в Черновцах из-за активизации обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

«В военно-гражданскую администрацию села Крымское обратилась директор Крымской школы с просьбой предоставить транспорт для перевозки учащихся в количестве 23 человек и 2 учителей, которые их будут сопровождать до железнодорожного вокзала Лисичанска, откуда они должны отбыть в Черновцы по приглашению главы отдела образования Черновцов для дальнейшего их безопасного пребывания и обучения», – говорится в сообщении.

В селе Крымское и на прилегающей территории в настоящее время наблюдается активизация обстрелов, поэтому пребывание детей там становится опасным, отмечают в ГСЧС.

«Было принято решение транспортировать детей на специальном автомобиле повышенной проходимости, который имеет бронирование пассажирского отсека. Спасатели прибыли в заранее определенное место сбора и посадки на транспорт, организовали размещение детей в салоне автомобиля и отправились на железнодорожный вокзал в Лисичанске», – сообщают в ведомстве.

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