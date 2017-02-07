С 1 мая будут снижены соцнормативы на тепло, электричество и газ. Главная

Правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Постановлением №51 от 6 февраля 2017 года внесены изменения в постановление №409 от 6 августа 2014 года.

В частности, пересмотрены социальные нормативы использования:

тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт*ч до 51 кВт*ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. м до 5,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Корректирующий коэффициент для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления для Донецкой области составляет: 1,125 – для одно- и двухэтажных зданий, 0,82 – для зданий в три этажа и более высоких. Для Луганской области коэффициент составляет 0,967 и 0, 705 соответственно.

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