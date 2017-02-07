Розенко ожидает существенного уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда. Главная

Увеличение минимальной заработной платы до 3200 грн должно дать весомый дополнительный ресурс бюджету Пенсионного фонда Украины. Об этом в интервью «Урядовому кур’єру» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

По его словам, на финансовое состояние бюджета Пенсионного фонда больше всего влияют два основных фактора: малые заработные платы украинцев, из которых уплачиваются взносы, и то, что много наших сограждан или вообще работают в тени, не платя взносов, или уплачивают их не с реальной суммы доходов, большую часть которых получают в конвертах.

«Поэтому решение правительства относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн в месяц является своевременным и очень необходимым. Это должно дать весомый дополнительный ресурс бюджету Пенсионного фонда. И поэтому уже в этом году впервые за последние лет 15 мы ожидаем значительного уменьшения его дефицита», – подчеркнул вице-премьер.

В то же время Розенко отметил, что в рамках одной солидарной системы пенсионного обеспечения невозможно существенно улучшить жизнь украинцев. «То есть и нынешних, и будущих пенсионеров», – уточнил он.

«Недаром в действующем украинском законодательстве предусмотрено введение трехуровневой пенсионной системы: солидарной, накопительной и негосударственной. То есть в идеале пенсия каждого украинца должна состоять из трех частей: 60% — солидарная, 30 — накопительная и 10 — негосударственное пенсионное страхование. А проблема низких пенсий заключается в том, что фактически работает только солидарная система. И украинцы получают только 60% того, что могли бы, если бы уже сейчас качественно работали все три уровня», – сообщил Павел Розенко.