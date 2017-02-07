«РУНА» разорвала отношения с Савченко. Заявление. Главная

Гражданская платформа «РУНА: Революция украинского народа» прекращает сотрудничество с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом говорится в открытом заявлении платформы, текст которого публикуем далее.

«Гражданская платформа " РУНА " начала свою работу с начала 2015 года. Недавно в своей деятельности мы объединились с народным депутатом Надеждой Савченко.

Со временем мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы Гражданской платформы " РУНА " и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество. В то же время, мы не исключаем вероятности дальнейшей совместной работы над определенными проектами, в условиях пребывания в рамках различных идеологических структур.

Хотим искренне поблагодарить Надежды за пусть и недолгое, но плодотворное сотрудничеств.».

Отметим, 27 декабря во Львове Савченко объявила о своем новом политическом движении «РУНА».