К вопросу о выборах на Донбассе: последние выборы в ГДР проходили при советских войсках. Главная

Проведение выборов на неподконтрольной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает «РБК-Украина».

«Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий», – сказал он.

Посол также привел исторический пример, когда последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но эти выборы привели к его смене, отметил Райхель.

Однако, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.

«Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам», – подчеркнул Райхель.