В 2016 году Украина обошлась без российской электроэнергии, – глава Минэнерго. Главная

В 2016 году Украина не импортировала из России ни единого киловатта электроэнергии. Об этом сегодня, 7 февраля, на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает «ЛІГА.net».

«Конечно, наша позиция никогда не устраивала нашего восточного соседа, который всегда использовал энергетический инструмент для влияния на наше государство, в том числе и для принятия политических решений... В 2016 году мы не импортировали ни единого киловатта электроэнергии с РФ. Мы ограничили импорт угля из Кузбасса – его практически не поступало на территорию Украины», – сказал он.