Справки о несудимости уже выдают сервисные центры МВД. Скоро их можно будет получить онлайн. Главная

С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Украины.

Заказать справку можно будет со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте (образец запроса).

«Наш приоритет – это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам. Возможность теперь получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД – это расширение географии услуг, получение ее в удобное время, быстрая подача запроса, благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов», – отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По его словам, сейчас самое главное, над чем ведется работа, «чтобы уже вскоре справку смогли заказать и получить в один "клик", не выходя из дома».

Для получения справки о несудимости:

необходимо обратиться в ближайший территориальный сервисный центр МВД (адреса на сайте hsc.gov.ua);

заявитель при подаче запроса должен предъявить должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий его личность, а также предоставляет его копию;

для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.к н