Насалик опроверг утверждения о бездеятельности власти по решению вопросов обеспечения углем ТЭС и ТЭЦ Украины. Главная

В ходе пресс-конференции на тему «Блокада Донбасса и обеспечение углем энергосистемы Украины» министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал об основных шагах, сделанных Минэнергоугля Украины для уменьшения использования угля антрацитовой группы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что в частности Насалик сообщил об успешном завершении проекта строительства воздушной линии «Ровенская АЭС – ПС "Киевская"», что дало возможность использовать незадействованные мощности Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также обеспечить для Киева и Киевской области дополнительно 1 млн кВт электроэнергии. Кроме того, благодаря внедрению проекта отныне можно сэкономить 1 млн 400 тыс. тонн угля ежегодно, а также существенно уменьшить выбросы углерода в атмосферу, как того требуют директивы ЕС.

Еще одним проектом, который позволил сэкономить 700 тыс. тонн угля в год, является строительство Днестровской ГАЭС. Уже введены в действие три гидроагрегата и планируется введение четвертого. «Эффект, который ожидаем благодаря реализации этого проекта – экономия 2 млн тонн антрацита», – отметил Игорь Насалик.

Одним из проектов, направленных на уменьшение использования антрацита, является проект перевода двух блоков Змиевской ТЭС на уголь газовой группы. По словам министра, 2 и 5 блоки будут введены в этом году, что также даст возможность заменить около 1 млн тонн антрацита в год углем газовой группы. «Практически 35% антрацита, необходимого для обеспечения тепловой генерации, мы заместили в результате проведенной работы», – подытожил министр и добавил, что по поручению президента Украины и премьер-министра прорабатывается вопрос перевода Трипольской ТЭС на потребление газового угля.

Кроме того, Насалик отметил, что только в этом году ТЭС сократили потребление природного газа на свыше 1 млрд куб. метров.

«Поэтому любые разговоры о том, что государство ничего не делает, не соответствуют действительности», – резюмировал Игорь Насалик.