Единственный выход для жителей Донбасса – переехать на подконтрольную территорию, – Розенко. Главная

Главная задача правительства сейчас заключается в том, чтобы обеспечить выплатами тех людей, которые с неподконтрольных украинской власти территорий выехали на постоянное жительство на подконтрольные. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью газете «Урядовый кур’єр».

По словам Розенко, в правительстве не забывают, что несмотря место жительства за линией разграничения, эти люди остаются гражданами Украины, и они это понимают.

«Но также не стоит забывать, что на упомянутых территориях временно действует оккупационный режим, там нет ни одного отделения Национального банка и Пенсионного фонда нашего государства. Итак, Украина не имеет никакой возможности осуществлять социальные платежи на оккупированных территориях», – сказал вице-премьер-министр.

Он напомнил, что попытки осуществлять выплаты пенсий и других социальных пособий были еще в 2014 году. «Однако зачастую все заканчивалось тем, что инкассаторские машины, которые туда направлялись, грабили сепаратисты или российские наемники. Поэтому деньги попадали в руки террористических группировок. И сегодня положение дел совершенно не изменилось: пока никаких возможностей для возобновления выплат нет – ни технологически, ни физически», – отметил Розенко.

Поэтому, по словам чиновника, сейчас главная задача правительства заключается в том, чтобы обеспечить выплатами (зарплатами, соцпомощью, пенсиями и т.д.) тех людей, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинской власти территории на подконтрольные территории на постоянное жительство.

Многим пенсионерам Донбасса приходится выезжать за пенсиями на подконтрольную территорию и возвращаться на неподконтрольную. «Так называемое "челночничество" приводит к большим злоупотреблениям в этом вопросе. Например, на оккупированной территории умирает пенсионер, а его пенсионной картой пользуются и ежемесячно снимают с нее деньги террористы или обычные мошенники. А проверить, жив ли этот человек или умер, или, возможно, карточку у него отобрали, украли, если он находится на оккупированной территории, невозможно», – считает он.

Как отметил Розенко, украинские власти обеспокоены проблемами украинских граждан на неподконтрольной территории и понимают, что этим людям там живется очень непросто. Но пока что единственный выход для них – переехать на постоянное жительство на территорию, подконтрольную украинской власти.