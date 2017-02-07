Розенко рассказал, кто виноват в приостановке соцвыплат на неподконтрольном Донбассе. Главная

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал безосновательными обвинения в том, что Украина прекратила социальные выплаты на неподконтрольных украинским властям территориях. Об этом, как сообщает пресс-служба чиновника, Розенко заявил в комментарии «Радио Свобода».

«Мы чрезвычайно взволнованы социальной ситуацией, сложившейся на оккупированной части Украины. Но не Украина прекратила эти социальные выплаты. Ни Министерство социальной политики, ни Пенсионный фонд, ни Кабинет Министров не прекращал выплат. Выплаты прекратили те российские боевики и террористы, которые захватили часть территории Украины. Именно они лишили украинских граждан права на пенсии, соцпособия, социальные услуги, которые предоставлялись украинским государством. Они сделали все, чтобы на той территории не действовали законы Украины, органы украинской власти, банковские и казначейские учреждения. И международное сообщество прекрасно понимает, что восстановить там выплаты невозможно», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Розенко, выплаты пенсий и социальных пособий могут быть возобновлены только при условии выполнения представителями «республик» Минских соглашений, восстановления территориальной целостности Украины и ее законов на неподконтрольных украинским властям территориях. «Все причитающиеся пенсионерам деньги начисляются и будут выплачены в полном объеме после выполнения этих условий», – заверил вице-премьер, добавив, что получать пенсии и другие виды социальных пособий жители неподконтрольных территорий могут уже сейчас, переехав на постоянное место жительства на территории, подконтрольные украинской власти.

«Украинская власть со своей стороны делает все возможное для того, чтобы, в конце концов, была восстановлена территориальная целостность Украины, была восстановлена деятельность государственных органов власти, и украинские граждане получили все причитающиеся им социальные выплаты в полном объеме», – резюмировал Розенко.

Фото: zn.ua