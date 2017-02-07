Ввод США в Минск-2 обнулит все прежние соглашения, – Марчук. Главная

Инициировать новый формат минских переговоров – значит, разрушить даже нынешний неидеальный формат. Такое мнение в интервью «ЛІГА.net» выразил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«Призывы менять формат сейчас делают те, кто не знает всей глубины процесса и реальной ситуации. Говорят, нужно привлечь США. Нужно, но это легко только на словах. Если Украина инициирует какой-то новый формат, а лидеры ведущих стран, поддерживающих Украину, заявляют, что Минскому процессу нет альтернативы, это будет означать, что Украина разрушает даже этот неидеальный формат. Это будет означать, что все договоренности этого формата прекращают свое существование, и вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон возвращается на передовую по всей линии фронта протяженностью 426 км, и обстреливает тылы на глубину до 100 км и больше. Другие последствия не менее тяжелые: разрушается инфраструктура жизнеобеспечения, прекращается обмен заложниками, закрываются все КПВВ, и раскрываются многие другие тяжелые последствия. Я уже не говорю о международных потерях Украины. Это отдельная, очень сложная тема для анализа», – сказал Марчук.

Он отметил, что любое соглашение любого формата будет обязательно начинаться с первого пункта, «который будет звучать приблизительно так: всеобъемлющее прекращение огня, вывод из Донбасса всех иностранных военных формирований, разоружение всех незаконных формирований, беспрепятственный допуск патрулей ОБСЕ ко всем объектам на временно оккупированных территориях, и, прежде всего, беспрепятственный допуск в пограничную зону государственной границы». При этом все это есть в нынешних минских соглашениях, под которыми стоит подпись официального представителя России.

«Если коротко, то проблема не в формате, а в невыполнении Россией достигнутых договоренностей. И если кто-то полагает, что новый президент США Трамп сейчас только и думает, как бы напрямую влезть в горячий военный конфликт Украины и России, то он очень ошибается. Мы пока должны радоваться тому, что новый постпред США в ООН Никки Хейли, то есть представитель нынешней администрации Трампа, выступила на последнем заседании Совета безопасности ООН в поддержку Украины и, по существу, повторила прежнюю позицию США – и в отношении Крыма, и войны в Донбассе, также в отношении санкций. Хороший сигнал, но это только начало», – продолжил Марчук.

Он напомнил, что следующий раунд переговоров Трехсторонней контактной группы 15 февраля. Повестка прежняя – прекращение огня, разведение вооружений и попытка разведения войск хотя бы на километровых участках.