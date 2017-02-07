Аброськин: «Блокировщики» Донетчины – судимые, без места жительства и Семенченко. Новости

Личности всех 28 человек, которые 6 февраля заблокировали трассу в Часов Яре (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) установлены. Об этом сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции сообщил начальник Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Дорогу для проезда перекрыли 28 человек, все они установлены, известно, что среди них есть и судимые, и люди без особого места жительства. Среди блокирующих был и народный депутат Семен Семенченко. Он вел себя вызывающе, провоцировал сотрудников полиции и препятствовал движению транспорта. Закон один и никому не дано право блокировать одну из главных дорог Донецкой области – ни народным депутатам, ни кому бы то ни было», – заявил Аброськин.

Он добавил, что считает произошедшее серьезным правонарушением и сожалеет, что в нынешнее непростое время, когда очень много сотрудников полиции раздислоцировно по разным проблемным точкам региона, возникают такие ситуации, когда блокируется движение.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

Источник: MRPL.city

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