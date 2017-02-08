В Славянске детские площадки устанавливают в школьных дворах. Чтобы были под присмотром. Новости

В Славянске во дворах пяти школ города были установлены детские площадки. Реализовать это удалось в рамках одного из последних проектов платформы «Змісто».

Новые детские площадки разместили во дворах общеобразовательных школ №7, 8,9,19 и 12. Детские площадки будут находиться на балансе школ, во дворах которых они установлены. Так проще будет следить за их сохранностью.

Идея платформы – оборудовать пространство, в котором и взрослые, и дети смогут комфортно провести время вместе.

Для родителей вскоре на территории площадок появятся тренажеры, теннисный стол, а также стол для настольных игр.

В остальном участники платформы «Змісто» надеются только на сознательность жителей города, которые оценят старания и не станут разрушать то, что делается ради их же блага.

Проект стал возможен благодаря финансированию международной организации Агентство США по международному развитию (USAID), с которой активно сотрудничает платформа.

Источник: Сайт города Славянска

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