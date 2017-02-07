В Константиновке вырос уровень травматизма – очень скользко (Фото). Главная

В Константиновке (Донецкая обл.) в связи с гололедом повысился уровень травматизма. Ежедневно в травмпункт Константиновской городской больницы №5 обращается около 30 человек. Большая часть людей травмировалась в городе, передвигаясь по тротуарам или дорожкам.

«Сейчас много обращений, но было и больше – до 40 в день. Все 35 коек в травматологическом отделении заняты. Одной части людей мы оказываем помощь, и они едут домой, находясь на амбулаторном лечении», – рассказал заведующий травматологическим отделением Константиновской городской больницы № 5.

Он просил жителей города быть осторожными, а пожилым людям порекомендовал без лишней надобности не выходить на улицу.

Также в Константиновке проходят лечение пациенты со сложными травмами из Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) и Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.).

Городские дороги, по которым движется транспорт, пока расчищены, хотя везде есть намерзлости из-за изменения температуры воздуха и погодных условий.

Пешеходные дорожки далеко не везде посыпаны солью или песком. Большинство тротуаров не посыпаны совсем, на некоторых кое-где видны остатки песка.

По словам директора Коммунального предприятия «Служба единого заказчика г. Константиновки» Сергея Гонтаренко, дворники посыпают свои участки, смесь посыпочная в городе есть, хранится в «Коммунтрансе» поскольку в «СЕЗ» нет мест для хранения и ее ежедневно трактором возят по дворам многоэтажных домов. Трактор сломался – смесь не завезли, как было в понедельник.

Что характерно для этого года, плохо посыпают близлежащую территорию не только коммунальщики, но и работники других предприятий.

Отметим, что ст. 152 КоАП Украины предусматривает для должностных лиц и предпринимателей «за нарушение правил благоустройства» штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн). Но пострадавшие в суд на чиновников в таких случаях не подают.

По материалам: ТК «ДоТеБе», Знамя индустрии

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