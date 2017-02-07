Флешмоб «22 тонны» для пострадавших регионов Донетчины инициировала Житомирщина (Фото). Главная

7 фур с гуманитарной помощью для жителей Донбасса и, в частности, для Авдеевки 6 февраля привезли в Краматорск из Житомирской области. Оказать помощь населению Донецкой области откликнулись как простые жители, так и ряд предприятий Житомирщины.

В одном из грузовиков доставили модульную котельную, работающую на твердом топливе. В целом, каждая из семи машин привезла гуманитарную помощь весом от 15 до 20 тонн: топливо, строительные материалы, теплые вещи, которые будут распределяться в Краматорске и отправляться в прифронтовые города региона.

«Эта гуманитарная помощь – то, что непосредственно собирали люди со всей области в течение 2-3 дней, каждый район Житомирщины присоединился. Там много и продуктов, и теплой одежды, есть кровати и одеяла чтобы передать именно пострадавшим Авдеевки. Я думаю, что непосредственно областная администрация будет решать куда направить, потому что многие населенные пункты страдают от тех боевых действий, которые продолжаются на нашей территории», – рассказал начальник управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской областной государственной администрации Роман Крысюк.

Кроме того, как добавил Крысюк, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич лично передал коллеге из Донецкой области 22 тонны дизтоплива. Среди гуманитрной помощи также 22 генератора, пушки для обогрева больших помещений и бочки со смазочными материалами.

Облгосадминистрация Житомирской области предложила и другим регионам Украины присоединиться к своеобразному флешмобу и оказать пострадавшим регионам Донетчины именно такую помощь – 22 тонны.

Напомним, в логистический центр гуманитарной помощи в Краматорске с 31 января и на 9:00 утра 6 февраля поступило около 40 грузовиков гуманитарной помощи со всех областей Украины. По словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, грузы с помощью продолжают поступать в Донецкую область. Вся эта помощь документируется, учитывается и перенаправляется не только в Авдеевку, но и во все населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии соприкосновения и страдают от обстрелов.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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