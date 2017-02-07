В Мариуполе детей именуют, насмотревшись турецких сериалов. Главная

В 2016 году в Мариуполе оригинальными именами нарекли 78 новорожденных. По мнению сотрудников городского РАГСа, мода на все новое и необычное с годами только крепчает. Родители признаются – называют так, чтобы их дети выделялись среди сверстников.

«Сейчас очень популярные турецкие сериалы на нашем ТВ и, наверное, вот это отражается и на имянаречении наших деток. Среди необычных имен у нас девочки: Николь, Мадонна, Эмма, Зорина, Мира, Оливия, Виталина, Лия, Мия. А мальчики: Кимран, Феликс, Амур, Юсеф, Дамир, Эрик, Кристиан», – отметила начальник Мариупольского дворца бракосочетаний Ирина Яременко.

У двух мариупольских девочек необычные имена – Милана и Квитана. Их тщательно выбирали молодые родители и из множества вариантов остановились на двух более созвучных.

«Сложный выбор был, особенно с Квитаной. Видели разные версии там: и Цветана, и Квитана. Много знакомых, когда услышали, сказали: может, вы еще передумаете, но когда назвали и стали обращаться к ней, то поняли, что другое имя ей бы не подошло. Когда в гости приходишь, она действительно таким цветком-праздником становится», – рассказал глава семьи и отец детей Виктор Евтушенко.

«Молодежь – она как бы "за" – круто, классно, молодцы. Даже одна пара говорила: придумайте и нам имена, когда родим, а более старшее поколение как-то настороженно. Но сейчас уже все привыкли, мы гордимся, что у нас именно такие имена, и мы рискнули и решились, несмотря ни на что», – сообщила Анастасия Евтушенко.

Люди с интересными именами встречаются и среди студентов. Молодой человек с именем Иво, который учится на переводчика, своим необычным именем обязан маминому сну. «Ей снится, что она стоит у двери закрытой, и она не может в нее попасть. За этой дверью ее сын – я, уже взрослый, который лечит людей, имя этого сына, мальчика, то есть меня взрослого, на букву "И" и состоит из трех букв. Так собственно и произошло мое имя», – рассказал студент Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) Иво Панченко.

Среди женских имен также есть дивные. Девушку назвали Саломе, что значит тихая, мирная и спокойная. По ее словам, друзья и знакомые ее имя на слух запоминают не сразу. «Они переспрашивают и иногда даже просят повторить по слогам, потому что для них это очень непривычно. Когда я была маленькая, немного комплексовала, потому что всех детей называли русскими именами в моем окружении, когда я росла. Но со временем я поняла, что не нужно ничего менять – мне все нравится», – сообщила студентка ПГТУ Саломе Мерквиладзе.

Самое длинное имя в мире имеет 1478 букв. Так назвали ребенка, соединив имена памятных исторических мест, имена известных ученых и дипломатов.

Выдумывать оригинальные имена детям закон не запрещает. Основное требование, чтобы в названии не было цифр. А вот зарегистрировать младенцев следует не позднее месяца со дня рождения. И главное, напоминают специалисты, какое бы ни было имя, главное, чтобы человеку с ним было комфортно в жизни.

«Имя – это первый подарок, который ребенок получает от своих родителей. Поэтому родителям нужно подходить более обдуманно, когда они называют своих деток, и нужно думать, как будет имя сочетаться с отчеством, фамилией», – подчеркнула начальник Мариупольского дворца бракосочетаний Ирина Яременко.

Источник: Мариупольское TV

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