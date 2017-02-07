В Украине самый низкий показатель вакцинации от дифтерии в регионе, – ВОЗ. Главная

На сегодня в Украине самый низкий показатель вакцинации от дифтерии среди других стран в регионе. Об этом, как пишет «УНН», на брифинге сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам предупреждения распространения заболеваний и иммунизации Вусал Аллахвердиева.

«Я могу привести цифры за прошлый год, которые нам официально предоставило Министерство здравоохранения. Если, например, рекомендованный охват против дифтерии в регионе составляет минимум 80%, среди всех стран региона самый низкий показатель в Румынии – 89%, то в Украине охват тремя дозами вакцины против дифтерии составляет 23%, самый низкий показатель. Это означает, что нужно провести дополнительные работы по вакцинации, чтобы предупредить вспышки заболеваемости», – рассказала она.

Аллахвердиева добавила, что ситуация в Украине значительно отличается от ситуации в других странах региона, как по показателям охвата, так и по показателям заболеваемости. И что это одно из главных направлений, по которым они будут работать.

«Одно из главных направлений этого плана, по которому мы сейчас работаем в Украине и будем продолжать работать в ближайшие годы, – это укрепление системы иммунизации в рамках реформ, происходящих в системе здравоохранения», – сказала она.