Блокада неподконтрольного Донбасса в Донецкой области завершилась. Новости

В настоящее время железнодорожные пути Донецкой области разблокированы, поезда двигаются и информации от Донецкой железной дороги о каких-либо препятствиях на путях нет. Об этом сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции сообщил глава Главного Управления Национальной полиции ы Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Правовую оценку наших действий (во время разблокировки дороги в Часов Яре, – прим.) должна дать прокуратура Донецкой области. Мы свое мнение выразили в рапорте, который внесен в Единый реестр досудебных расследований», – отметил Аброськин.

Глава полиции добавил, что он не может сказать, как будет развиваться ситуация с блокадой Донбасса дальше, но задача полиции – обеспечить нормальный режим работы автотранспорта.

«Жители Донецкой области должны знать, что здесь несет службу полиция, мы обеспечим им достойные условия проживания», – добавил генерал.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали железнодорожные пути под Бахмутом Донецкой области.

Источник: MRPL.city

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