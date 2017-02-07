Марчук о конфликте на Донбассе: Болезненный компромисс неизбежен. Главная

Для решения конфликта на Донбассе компромиссы и взаимные уступки неизбежны – это исторический опыт. Об этом в интервью «ЛІГА.net» сказал экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«Украина неизбежно приближается к болезненному этапу. Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок. Но не тех, которые предлагал Виктор Пинчук. Сейчас можно быть на 100% уверенным, что очень нескоро Украина вернется к состоянию 2013 года. Я имею в виду неоккупированный Крым и беспроблемный Донбасс», – сказал Марчук, подчеркнув, что это все его сугубо личное мнение.

По его мнению, «хорватский сценарий» в прямом выражении не совсем подходит Украине. «У нас часто приводят в пример Хорватию. Но хорваты, чтобы освободить захваченные Сербией территории, много лет всей страной жили в условиях военного лагеря. Израиль живет в таких условиях и сейчас. Украинцы же хотят быстрой и полной победы с тем условием, чтобы это не сказалось на их привычном образе жизни. Так не бывает. Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина. Политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг. Потому момент оттягивается до последнего. Тем более что нынешняя Верховная Рада не пропустит никаких компромиссов. Но по-другому скорых результатов мы не дождемся. Ультимативность искренней и праведной патриотической позиции в ряде случаев будет усложнять нам задачу в урегулировании ситуации», – продолжил политик.

При этом, по его словам, речь не идет о компромиссе «с боевиками, захарченками и Россией». «Не могут быть предметом компромисса вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности. Но есть достаточно широкий спектр урегулирования, элементы которого находятся в зоне возможного компромисса. Прежде всего, речь идет о так называемом переходном периоде и принципах формирования местных органов власти на этот отрезок времени», – пояснил Марчук.

В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на неподконтрольной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями.

«Отвод военной техники с обеих сторон при своеобразном уровне дисциплины вооруженных формирований противника, да и при наших особенностях – тоже вопрос непростой и нашпигованный возможными компромиссами», – констатировал политик.

Марчук подчеркнул, что если государственная граница никогда не может быть предметом компромисса, то особый режим ее функционирования в переходной период может быть предметом для дискуссии, но только в интересах местного населения.