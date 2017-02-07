Штаб Рината Ахметова доставил партию медикаментов раненым из Марьинки. Главная

По оценкам Гуманитарного штаба Рината Ахметова за время обострения боевых действий пострадали, по меньшей мере, 33 мирных жителей с обеих сторон линии соприкосновения. Тем, кому нужна помощь, штаб оказывает поддержку лекарствами и расходными материалами. Партию медикаментов доставили раненым с Марьинки.

На окраине Марьинки уцелевших домов почти нет. Уже неделю массированные обстрелы здесь и днем, и ночью. Пострадавших отвозят в районную больницу Курахово.

«У нас сейчас находится трое раненых мирных жителя – двое из Марьинки, один – из Красногоровки», – сказал Дмитрий Нелипа, травматолог Марьинской центральной районной больницы.

У Аллы Зиньковской – осколочное ранение головы. Женщина попала под обстрел возле своего дома. В тот вечер хотела спрятаться у родственников, но не успела.

«Вышла – тишина была, вообще ничего не слышно. И сзади я оглохла, начало в глазах мерцать», – говорит Алла Зиньковская.

В больнице осколок из головы вытащили. Еще один остается в спине. Несмотря на это – улучшение есть. С перевязочной женщина выходит самостоятельно.

Расходные материалы и медикаменты для Аллы за считанные дни доставил Штаб Рината Ахметова.

«Сразу в тот же день мне сказали: Ринат Ахметов вам будет помогать», – добавила Алла.

Надлежащую помощь получили и другие раненые.

«Мы стараемся, чтобы все раненые мирные жители получали лечение бесплатно, но, к сожалению, возможности государственной медицины ограничены, поэтому это нам большое подспорье – сотрудники Штаба сразу связываются и очень оперативно помогают», – добавил Дмитрий Нелипа.

Поддержку мирному населению Гуманитарной штаб предоставляет по обе стороны линии соприкосновения.

«За весь период боевых действий более 200 человек получили помощь от Рината Ахметова на лечение, это помощь в виде как медикаментов на первые дни в реанимации, так и сложные операции, которые были направлены на спасение жизни человека. Мы помогаем раненым мирным жителям, как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольной», – уточнила Юлия Герасименко, руководитель направления «Адресная помощь».

Штаб Ахметова спасает не только раненых. Но и помогает в лечении тяжелых заболеваний, обеспечивает дорогими материалами для различных операций.

С начала боевых действий на Донбассе адресную помощь в лечении получили более 7,8 тыс. мирных жителей. Половина из них – это дети.

Источник: Сегодня.ua

Читайте также: