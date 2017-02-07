Из-за повышения «минималки» около 630 тыс. человек останутся без работы, – НБУ. Новости

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости среди населения, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в обнародованном инфляционном отчете Национального банка за январь 2017 года, передает «Экономическая правда».

«По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения минимальной заработной платы (МЗП) составит 5,4 процентных пунктов (или около 630 тыс. человек)», – отметили в НБУ.

При этом снижение официальной занятости будет непропорциональным. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей.

«Прежде всего это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге», – говорится в инфляционном отчете.

В то же время, в НБУ отмечают, что частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10%-му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

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