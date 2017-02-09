Депутаты усложнят жизнь водителей: справки, медосмотры у гинеколога, штрафы за пьяную езду больше 20 тыс.грн. Главная

В Верховной Раде сейчас находится 6 законопроектов, призванных заметно усложнить жизнь автомобилистов. Эксперты согласны с увеличением штрафов за вождение в нетрезвом виде и за езду без прав, однако новые требования по выдаче медсправок они считают неоправданными и говорят, что они не только не искоренят коррупцию, а сделают ее больше, сообщает «Сегодня.ua».

Новшества с получением медицинских справок такие: их обяжут иметь при себе каждого водителя, а за отсутствие хотят ввести штраф 850 грн, за поддельный документ о здоровье – штраф 510 грн. Срок действия справки – от 10 лет для молодых до 1 года для пенсионеров и тех, кто перевозит людей или опасные грузы. Сейчас справка стоит 200 грн и получать ее надо при первичной сдаче на права, их замене (например, человек сменил фамилию) или восстановлении утерянных. Если закон примут, то получить справку можно будет только в госмедучреждениях – частные клиники лишат такого права, ибо, по мнению одного из авторов законопроекта нардепа Олега Мусия, там процветает коррупция, мол, справки о профпригодности водителям в 99% случаев выдают заочно.

Также, законодательными инициативами хотят расширить медосмотр – помимо десятка врачей от нарколога и психиатра до гинеколога для женщин (мужчинам уролог не нужен), нужно будет сделать кардиограмму, сдать анализы, включая кровь на сахар, группу и резус, проверить зрение и... вестибулярный аппарат.

Кроме того, депутаты предлагают еще сильнее наказывать любителей нетрезвой езды. Если сейчас первый штраф за пьянство – 10 тыс. 200 грн, то второй – 20 400 грн – предлагают увеличить в 5 раз, до 102 тыс. грн. Тех, кото лишили водительских прав, но севших за руль хотят штрафовать на 17 тыс. грн (сейчас 510 грн).

Но это еще не все: один из законопроектов предусматривает норму, согласно которой после составления протокола о пьянстве за рулем виновному нужно будет пройти в наркодиспансере внеочередной медконтроль и профилактические мероприятия (лекции об опасности езды нетрезвым с просмотром фото жутких аварий, как принято за рубежом). Иначе – штраф 3400 грн.

Поддержка законодательных нововведений, по словам нардепа ВР Валерия Карпунцова, среди депутатов есть, но пока законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах. «Если комитеты дадут положительное заключение, думаю, Рада проголосует. Так, медсправки для всех – это старая европейская практика», – рассказал Карпунцов.

В тоже время юрист Вадим Володарский отметил, что аварий из-за плохого самочувствия водителя и сейчас мизер, хотя обновление медсправки не требуется. «Но есть колоссальная коррупционная составляющая – несложно предсказать возмущение миллионов водителей, загнанных в очереди в госполиклиниках, а также попытки "решить вопрос" со справкой через знакомых врачей. Да и если перечень противопоказаний применять буквально – водителей не останется, ибо найти человека без единого диагноза, запрещающего управлять машиной, очень сложно. Наоборот, нужно приходить к западному формату, когда у будущих водителей проверяют только зрение», – считает он.

Транспортный эксперт Николай Корчмаренко поддерживает ужесточение наказания за пьянство. «Уже понятно, что новые штрафы в 10 тыс. 200 грн мало повлияли. А вот если придется заплатить 100 тыс. грн, человек задумается – пить за рулем или нет», – уверен он.

С ноября 2019 года вернется техосмотр (ТО) для некоммерческих легковушек, отмененный в 2011 году. Законопроект о ТО подан Кабмином еще в мае 2016 года, по нему первый осмотр новая машина пройдет через 4 года, потом – раз в 2 года. По словам главы траспортного комитета ВР Ярослава Дубневича, закон нуждается в доработке.

По мнению эксперта Олег Назаренко, возврат ТО для всех – требование Ассоциации с ЕС. «Но документ Кабмина ущемляет права водителей и частных СТО в пользу государственных и делает упор на экологичности авто. 60% наших авто "экологию" не пройдут, надо смягчать требования, иначе это путь к коррупции», – считает он.

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