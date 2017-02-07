Краматорск и Славянск рискуют не получить финансирование на важные инфраструктурные проекты, – Жебривский. Новости

В Донецкой области Мангушский, Александровский, Покровский, Славянский и Ясиноватский районы, а также города Константиновка, Краматорск, Новогродовка и Славянск могут остаться без финансирования важных инфраструктурных проектов на территории этих населенных пунктов, если до 15 февраля от местных властей не поступит проектная документация и экспертные заключения на эти инфраструктурные объекты. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Уже публично обращаюсь к главам Мангушской, Александровской, Покровской, Славянской и Ясиноватской райгосадминистрациям. А также к городским головам Константиновки, Краматорска, Новогродовки и Славянска. Срочно предоставьте в ОГА проектные документации и экспертные заключения на инфраструктурные объекты своих громад», – подчеркнул он.

«Если до 15 февраля вы не подадите документацию, эти объекты не будут включены в перечень финансирования из спецфонда областного бюджета на 2017 год. А жители городов и районов из-за вас не получат финансирование на важные объекты для громад», – подытожил Жебривский.