Фурса блокаде Донбасса: Будете рады, если во Львове и Киеве начнут отключать электричество в -20?. Новости

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса раскритиковал блокаду Донбассе. Свое мнение он высказал на странице в Facebook.

«Есть стратегические объекты. И профессионалы, которые на них работают. И к ним и на километр нельзя подпускать авантюристов, закончивших 3 класса приходской школы… Непонятные люди, возглавляемые персонами с сомнительной репутацией, начинают нарушать монополию государства на насилие, нарушают функционирование стратегического объекта. При этом выбирают блестящий маршрут, по которому уголь с шахты ДТЭКа, зарегистрированной в Украине и платящей там налоги, везут на другое предприятие ДТЭКа, тоже платящего налоги в Украине. Где логика?», – написал Фурса.

«И вроде вы рады, что уголь не идет и у Ахметова болит голова. Его ведь не жалко, он ведь олигарх. И все дела. Но есть один нюанс. А будете вы рады, если во Львове и Киеве начнут отключать электрику в минус 20?», – добавил эксперт.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

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