Захарченко опять хочет в Горловке запустить «Стирол», у Фирташа говорят – это невозможно. Новости

В «ДНР» планируют возобновить работу в Горловке химического концерна «Стирол». Об этом сегодня, 7 февраля, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Сейчас готовится план запуска "Стирола". Мы хотим, чтобы наша республика могла производить все необходимое на своей территории», – сказал он.

При этом компания Ostchem, владелец концерна, опровергает заявление «главы ДНР». «Мы к этому не имеем абсолютно никакого отношения. Речь точно идет не о заводе "Стирол", который принадлежит Ostchem. Вероятно, в заявлении т. н. лидера "ДНР" Александра Захарченко говорится о другом заводе – "Стиролбиофарм". Там совсем другой собственник, и этот завод производит фармацевтику», – заявила в комментарии изданию «Страна.UA» пресс-секретарь холдинга Наталия Иванченко.

Она уточнила, что химический концерн «Стирол» занимается производством азотных минеральных удобрений и «сейчас там вообще ничего нет».

«Мне кажется, это даже невозможно сейчас – запустить заново такую огромную махину. Я не знаю, что там заявлял Захарченко, у нас нет никакой информации с оккупированных территорий. Мы не знаем, что там происходит. Но мы точно знаем, что на нашем заводе "Стирол" ничего не работает», – добавила она.

Фарм-компанией ТОВ «Стиролбиофарм» владеет бывший народный депутат, герой Украины Николай Янковский. Против фирмы в 2016 году СБУ открыла уголовное дело, т.к. «Стиролбиофарм» не перерегистрировалось на подконтрольной правительству Украины территории. Его обвиняют в том, что оно платит налоги в бюджет «ДНР». При этом по прежним заявлениям лидеров «ДНР», предприятие «Стиролбиофарм» в Горловке восстановило работу с января 2016 года.

Ostchem – холдинговая компания, представляющая подразделение производства минеральных удобрений компании Group DF Дмитрия Фирташа.

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