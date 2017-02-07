Перемещение угля из зоны АТО – это не купля-продажа, – Минэнерго. Новости

Перемещение угля из зоны АТО не является торговлей с неподконтрольными территориями, так как он добывается на украинских шахтах, зарегистрированными в Украине. Об этом сегодня, 7 февраля, на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает «ЛІГА.net».

«Перемещение угля из зоны АТО – это не купля-продажа, которая идет из этих территорий. Как правило, на сегодня все тепловые генерации являются частными. В государственной собственности осталась только группа Центрэнерго. Министерство не имеет влияния на хозяйственную деятельность генерирующих компаний. Перемещение товаров регламентируется нормативно-правовыми документами, утвержденными еще с 2014 года. Антрацитовый уголь, поставляемый из зоны АТО, производится на украинских шахтах, зарегистрированных на украинской территории», – сказал он, отметив, что около 50 тысяч шахтеров, работающих на неподконтрольных территориях Донбасса, как сотрудники зарегистрированы в Украине.

«Блокада перемещения антрацитового угля из зоны АТО должна решаться не законом силы, а силой закона. Если государство примет политическое решение о блокаде, министерство энергетики и Кабмин выполнит такое распоряжение», – отметил Насалик.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

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