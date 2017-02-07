Мировая практика: Выборы на Донбассе лишь через 2-4 года после окончания войны. Главная

Сразу после войны, когда остро чувствуется жажда мести, когда свежи тысячи могил, проводить выборы нигде удачно не получалось. Об этом в интервью «ЛІГА.net» сказал экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«Есть мировая практика, и даже определенные международные исследования, которые говорят о том, что проведение выборов на подобных нынешнему Донбассу территориях наиболее целесообразно проводить не ранее, чем через 2, 3, а то и 4 года с момента прекращения военных действий. Сразу после войны, когда остро чувствуется жажда мести, когда свежи тысячи могил, слезы и так далее, – проводить выборы нигде удачно не получалось. В Германии после второй мировой выборы прошли только через 4 года. Нужно время и серьезные усилия по возвращению людей и восстановлению инфраструктуры. Через это после конфликтов проходили другие страны – есть успешные примеры Северной Ирландии или Индонезии. И практически везде был переходный период, во время которого местное население, возвратившиеся беженцы и органы власти сообща вовлекались в решение насущных местных проблем, в которых были заинтересованы все стороны. И, прежде всего, работали над восстановлением всей инфраструктуры жизнеобеспечения. Как правило, в таких случаях приходили существенные иностранные инвестиции и значительная гуманитарная помощь. В некоторых случаях категорически запрещался язык ненависти в публичной сфере. Даже на законодательном уровне и с соответствующими наказаниями», – рассказал Марчук.

Он сообщил, что во время перерывов заседаний в Минске российская сторона прямо говорит, что военные обострения не прекратятся, пока мы не решим «политический вопрос», то есть – проведем выборы на Донбассе. «Но это не значит, что мы должны идти на уступки в этом вопросе. Завтра, через полгода или даже в первые годы после прекращения военных действий справедливые выборы на Донбассе провести будет невозможно», – подчеркнул Марчук.