Компромисс нужен, но не с главарями «Л/ДНР», а с населением, – Марчук . Главная

Уже сейчас нужно искать компромисс, но речь идет «не о компромиссе с боевиками и их главарями, а о компромиссе с населением». Об этом в интервью «ЛІГА.net» сказал экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«Я уверен, что украинская власть – желательно консолидировано, но пускай даже и президент это инициирует – должна открыто дать официальное пояснение всему обществу и, прежде всего, населению временно оккупированных территорий, вынужденным переселенцам, как будет вести себя центральная украинская власть, вернувшись на ныне оккупированные территории. Прежде всего, что власть будет гарантировать этому населению и какие выставит условия. Кто, за что и как будет отвечать, кому и что власть простит. Какую помощь и как будет оказывать центральная власть этому региону. Как будут формироваться временные (переходные) администрации до проведения местных выборов, каков будет порядок пересечения украинско-российской государственной границы на этот период, что будет с пенсионной системой. Еще нужно будет разъяснить очень много других вопросов. То есть, речь идет не о компромиссе с боевиками и их главарями, а о компромиссе с населением», – отметил политик.

Он акцентировал, что в прописанных правилах все должно быть понятно, «потому что при отсутствии видимой перспективы российская пропаганда свободна в дальнейшем запугивании жителей Донбасса приходом "хунты"». «Если предполагается амнистия, то для кого? Всеобщей амнистии, как, к сожалению, записано в Минске-2, думаю, не будет. Тогда как быть? Я бы, например, позволил работать в определенных органах власти некоторым чиновникам, которые сейчас работают в каких-то структурах ОРДЛО – часто это подневольные люди, у которых нет выхода. А даже если выход и был, нельзя проводить полную кадровую зачистку – к ответу нужно призвать тех, у кого кровь на руках. Все остальное – диапазон компромиссов», – пояснил политик.

Он подчеркнул, что все это проблемы поствоенного характера. «Но если мы не будем думать об этом сейчас, не будем разрабатывать различные варианты реинтеграции Донбасса, мы столкнемся там с колоссальными проблемами. Тем более, если кто-то планирует вернуться туда силой, то есть в результате активных наступательных боевых действий. А это означает тысячи жертв гражданского населения и огромные разрушения. И это при условии, если Россия будет спокойно наблюдать за нашим наступлением», – сказал Марчук.

По его словам, наступает время, когда кроме других важнейших проблем, прежде всего военного характера, нужно начинать работать, в том числе и с болезненными реалиями, а не с иллюзорными представлениями. «Это очень непросто. Нам трудно понять, но многие люди за линией разграничения адаптировались к ситуации и готовы терпеть многое, лишь бы не было боевых действий. Не хочу детализировать, но некоторые вещи на человеческом уровне там стабилизировались. Конечно, они очень далеки от общеукраинских стандартов, но люди ради мира и отсутствия обстрелов готовы терпеть все. Если же в наших планах, проектах, сценариях будут публично звучать только силовые методы возвращения, то вряд ли мы сможем рассчитывать на позитивные настроения среди местного населения в отношении Киева», – продолжил Марчук.

В этой связи он с одобрением отозвался о деятельности в этом направлении министра по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадима Черныша. «Многие его критики не поняли, что разработанный министерством и утвержденный правительством план мероприятий – это и есть тот самый компромисс не с боевиками, а компромисс с гражданами Украины, проживающими там», – резюмировал Марчук.