В Мариуполе патологоанатомы вымогали деньги с родственников умерших (Фото). Новости

В Мариуполе разоблачена деятельность группы врачей-патологоанатомов, которые вымогали деньги с родственников умерших. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В течении прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От своих незаконных действий вымогатели ежемесячно получали 300-500 тыс. грн дохода.

Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 2 млн грн, почти 175 тыс. долларов США, 62 тыс. евро, более 110 тыс. российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «черную бухгалтерию».

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины