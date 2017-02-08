Внедрение пенсионной 3-уровневой системы начнется в начале 2018 года, – Розенко . Главная

Реализация пенсионной реформы в части запуска 3-хуровневой системы начнется ориентировочно в начале 2018 года, если у депутатов для рассмотрения и принятия предложенного правительством законопроекта хватит политической воли и ответственности. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью газете «Урядовый кур’єр».

«Сейчас в Украине понятие трудового стажа уже нет. Используют термин страховой стаж. И это все те годы, которые человек работал, был официально оформлен и платил взносы в Пенсионный фонд. То есть работал в легальном секторе экономики. Для оформления украинской пенсии учитывают весь его стаж, приобретенный не только после 2000 года, но и до того», – рассказал вице-премьер-министр.

По его словам, существует всего 2 необходимых условия, чтобы человек приобрел право оформить и получать трудовую пенсию в полном объеме:

достичь пенсионного возраста – мужчинам – 60, женщинам с этого года – 58 лет (постепенно будет увеличивается до 60 лет),

иметь страховой страж (не важно, полученный до или после 2000 года) для мужчин –35 лет и для женщин – 30 лет.

«Больше никаких условий нет. Если же стаж меньше, это не лишает человека права получать пенсию. Но объем ее будет меньше в процентах в соответствии с количеством лет, которых не хватает», – пояснил он.

Как отметил Розенко, основной элемент пенсионной реформы – это правительственный законопроект № 4608 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий», представленный в мае 2016 года правительством на рассмотрение Верховной Рады.

Среди основных позиций законопроекта: введение накопительной пенсионной системы, негосударственного пенсионного страхования, освобождение Пенсионного фонда от несвойственных ему функций (в частности по выплате категорий пенсий, которые не имеют страховой основы и является скорее социальными выплатами), а также начисление пенсий по одному закону, а не по более 20, как было до последнего времени. Исключение – пенсии военным.

«Принципиальная позиция правительства заключается в том, что в пределах самой солидарной системы пенсионного обеспечения невозможно существенно улучшить жизнь украинца. То есть и нынешних, и будущих пенсионеров. Недаром в действующем украинском законодательстве предусмотрено введение трехуровневой пенсионной системы: солидарной, накопительной и негосударственной. То есть в идеале пенсия каждого украинца должна состоять из трех частей: 60% – солидарная, 30% – накопительная и 10% – негосударственное пенсионное страхование. А проблема низких пенсий заключается в том, что фактически работает только солидарная система. И украинцы получают только 60% того, что могли бы, в том случае если уже сейчас качественно работали бы все три уровня», – рассказал он.

По мнению Розенко, такое положение дел в данном вопросе существует из-за популизма и нерешительности некоторых политиков, которые говорят, что еще не время и нужно подождать, пока наступят благоприятные условия в экономике. «Считаю, что мы уже опоздали с решением о введении второго и третьего уровней как минимум на 15 лет. А это значит, что и поколения людей, которые сейчас работают и старше 35 лет, уже также обречены на мизерные пенсии только по солидарной системе», – подчеркнул он.

Чиновник высказал уверенность, что упомянутый законопроект скоро примет Верховная Рада, а после голосования в ВР еще понадобится около полугода, чтобы наладить механизм реализации, то есть решить технические вопросы. «Поэтому имеем неплохие предпосылки, чтобы внедрение системы началось ориентировочно в начале 2018 года. Ведь 2017-й, убежден, станет годом реального роста украинской экономики, увеличения заработных плат и их легализации. И эта тенденция, думаю, будет продолжаться и в 2018-2019 годах. Итак, 1 января 2018 года могло бы стать удачной датой для такого старта. Если у депутатов для рассмотрения и принятия предложенного правительством законопроекта хватит политической воли и ответственности», – считает он.