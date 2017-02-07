Зрители Донбасса уже не поглощают телевизионный полуфабрикат, который на них выбрасывают, – социолог. Новости

Среди источников информации у жителей подконтрольной части Донбасса на первом месте – телевидение, на втором – Интернет. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил Руководитель исследовательского центра «Сфера» Александр Шульга.

«Вспышка активного использования Интернета среди жителей Донбасса произошла в 2014 – 2015 годах. Информационная война, постоянные информационные вбросы приучили людей не верить одному только телевидению», – сказал Шульга.

В Донецкой области 54% респондентов ответили, что главным источником информации они считают телевизионные новости, но 46% – интернет-сайты. В Луганской области для 71% людей основным источником информации являются телевизионные новости, а интернет-сайты – 42%.

Социологи утверждают, что тенденция закрепилась. «Для сравнения от 80 до 90% всего населения Украины основным источником информации считают телевидение. Такая ситуация связана с тем, что до Майдана телевидению доверяли, но СМИ стали жертвой всей этой войны», – пояснил Шульга.

Он подчеркнул позитивную тенденцию: люди научились диверсифицировать источники информации. «Это рождает критическое мышление. Они не поглощают телевизионный полуфабрикат, который на них выбрасывают. Поиск в Интернете – это активный поиск. Человек сам выбирает источники информации, сопоставляет их. Я думаю, что нужно стремиться не к тому, чтобы резко повысилось доверие к телевидению, а к тому, чтобы монополия телевидения была разрушена», – пояснил социолог.

Шульга уточнил, что исследование было проведено по заказу ПРООН в Украине на территории 10 громад в Луганской и 10 громад Донецкой областей.