МИД Украины вызвал посла Германии для пояснения его заявления о выборах на Донбассе. Главная

Сегодня, 7 февраля, посол Германии в Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД Украины по поводу его заявления о выборах на неподконтрольном Донбассе при наличии российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Во время встречи немецкому дипломату было указано на недопустимость проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при присутствии российских войск.

«Была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создания безопасности таких предпосылок, которые дали бы возможность проведения на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства», – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в «нормандском формате», направленные на возвращение мира на Донбасс.

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