Более 50% жителей Донбасса не принимают ценности, сложившиеся в годы независимости, – социолог. Статьи

В Донецкой и Луганской областях около половины опрошенных ничего не слышали о реформе децентрализации, также более 50% не принимают новые ценности. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил Руководитель исследовательского центра «Сфера» Александр Шульга по итогам соцопроса, проведенного на подконтрольной части Донбасса.

Это исследование было проведено по заказу ПРООН в Украине, на территории 10 громад в Луганской и 10 громад Донецкой областей. «Случайно отобранных респондентов опросили по разным тематикам. В первую очередь речь шла об их знаниях о реформе децентрализации, местного самоуправления, их медийных предпочтениях, ценностях, правах человека, гендерных стереотипах и об отношении к внутренним переселенцам с несвободных районов Луганской и Донецкой областей», – пояснил социолог.

По результатам исследования, в Донецкой и Луганской областях около половины опрошенных ничего не слышали о реформе децентрализации, местного самоуправления. «Хорошо знают об этой реформе только 5 – 7%. Что-то слышали 10 – 13%. Это очень серьезный звоночек местной власти. Нужно активно освещать реформу», – сказал социолог.

«Мы спрашивали о деятельности районных советов. 59% в Донецкой области и 41% в Луганской ничего об этом не знают. Частично проинформированы по 10%. Также мы задавали вопрос об участии в неправительственных организациях. По всей Украине 4 – 6% говорят, что принимают участие. Здесь 6 – 10%. Показатель такой же печальный, как и по всей Украине. Когда мы уточняем, многие жители говорят о волонтерстве. О систематической неправительственной работе речь не идет», – дополнил Шульга.

Что касается чувства личной ответственности за ситуацию в своем населенном пункте, в Донецкой области 62% не чувствуют никакой ответственности, в Луганской – 71%. «По Украине такая же ситуация. Полную ответственность за ситуацию в своем населенном пункте чувствуют только 5 — 7% украинцев. Разницы в ответах между разными поколениями нет», – констатировал социолог.

60% опрошенных на Донбассе считают, что старая система ценностей уже не действует. При этом новую систему ценностей, которая сложилась в годы независимости (индивидуализм, индивидуальный успех, обогащение, частная собственность), принимают не все. «По стране более половины говорят, что не принимают. Только треть принимает. Если мы говорим о Донецкой области, то там повторяется общеукраинский показатель (54% не принимают частично или полностью). Однозначно не принимает 41%. В Луганской области 57% не принимают, четверть принимает. Среди молодежи до 30 лет превалируют те, кто принимает. Но у нас огромное количество пенсионеров», – резюмировал Шульга.