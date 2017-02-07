Последние слова погибшего под Торецком мальчика: «Деда, все!» (Видео). Главная

6 февраля в результате минометного обстрела поселка Курдюмовка (г. Торецк, Донецкая обл.) погиб 15-летний подросток. Минувшей ночью снаряды разрывались во дворах мирных жителей. Один из осколков попал подростку в сердце.

В Курдюмовке разрушены несколько домов. Но самой большой трагедией для жителей поселка стала гибель 15-летнего Саши, рассказывают соседи.

«Снаряд вот разорвался, ворота вынесло, дверь вынесло, естественно, все окна вылетели, там еще две двери, пробило и ребенку прямо в сердце», – говорит местная жительница.

«Дед его на руки взял, еще не упал. Дед возле него был. Вот он бежит слева, а дед возле него прямо. Он еще не упал, дед его на руки, он – деда, все. И затих. Успел сказать только: "Деда, все!"», – рассказывает сосед мальчика.

В полиции говорят, что спасти мальчика было невозможно. Он умер до приезда врачей и правоохранителей.

«Мальчика сразу бросились спасать, как только нам поступило сообщение. Выехали, однако, по дороге было сообщено, что мальчик умер», – поясняет старший инспектор Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская.

10-летний Денис Вороничев – сосед Саши. Ребята вместе ходили в школу, вместе ездили в летний лагерь. Мальчик не может смириться с мыслью, что его друг погиб.

«Общались, он был спокойный, нормальный такой. Всегда, когда мы в лагере были, он всегда мне помогал. Ну, иногда, защищал, когда там кто-то лез», – вспоминает Денис.

Ночной обстрел люди вспоминают с ужасом. Говорят, весь год было тихо. Этот страшный обстрел начался в 9 вечера.

Одна из мин упала у ворот Юрия Янковского. Пенсионер едва успел добежать до подвала: «Это непредсказуемо! Голяком повыбегали. Я в погребе еле спасся».

Утром мужчина увидел в огороде две воронки в половину своего роста. «Вон соседу дом разгатило. Ой, я Бога молил, чтобы хоть бы в дом не попало», – поясняет пенсионер.

Несмотря на ночной обстрел, соседка Юрия Елена уезжать не собирается. «Конечно, страшно, но никуда не поедем. Страшно, конечно, дай Бог, чтобы больше не было. Пусть вот это погремит и утихнет все», – желает Елена Савражная.

Сегодня, 7 февраля, в Курдюмовке значительно тише. Но занятия в школе отменили. Энергетики восстанавливают линии электропередач, а жители спорят, откуда стреляли. Но, заслышав отдаленные залпы, люди быстро расходятся по домам.

Источник: ТК «Донбасс»

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