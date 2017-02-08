Поступления в Пенсионный фонд Краматорска составляют лишь треть от потребности. Главная

Несмотря на большое количество работающих предприятий и физлиц-предпринимателей, поступления средств в Пенсионный фонд Краматорска (Донецкая обл.) составляют лишь треть от потребности в выплатах пенсий. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления Пенсионного фонда Украины в Краматорске Виктория Елтарева.

«Расходы на выплату пенсий в 2016 году составили 1,9 млрд грн. При этом собственных средств в течение года поступило 648,0 млн грн, что на 30 процентов меньше, чем в предыдущем году в связи с уменьшением ставки единого взноса. Отмечу, что в течение 2016 года пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме», – объяснила Елтарева.

Число пенсионеров растет за счет переселенцев. Так, на учете в управлении находятся 116 тыс. пенсионеров, из них 41 тыс. – внутренне перемещенные лица. Фактически получают пенсию 79 тыс. 400 человек, из них 15 тыс. 500 – переселенцы. По информации Елтаревой, количество получателей пенсий в 2016 году уменьшилась на 11 тыс. за счет приостановления выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам.

«За возобновлением пенсии в 2016 году обратилось 11 тыс. пенсионеров, все были направлены на городскую комиссию по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам для проверки их фактического проживания. После проверки восстановлена выплата пенсий 8 тыс. пенсионеров», – сообщила начальник управления ПФ.

На начало года в городском управлении на учете находилось 58 тыс. 800 застрахованных лиц и 5400 страхователей, из них 1,2 тыс. юридических и 4,2 тыс. физических лиц. Фонд оплаты труда в 2016 году составил 3,4 млрд грн, что больше почти на 1,3 млн грн. Средняя заработная плата по городу составляет 4940 грн.

«За прошлый год среднемесячный размер пенсии увеличился на 125 грн и составляет 1987,27 грн. В 2016 году было проведено два массовых перерасчета пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума. С 1 мая 2016 года пенсии пересчитаны 64,5 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат повысился на 40,6 грн. С 1 декабря 2016 года пересчитано 66 тыс. 900 пенсий, вследствие чего размер пенсии повысился на 114 грн», – проинформировала Елтарева.

Подавляющее число пенсионеров получают пенсию меньше 2 тыс. грн в месяц.

«От общего количества получателей пенсии (79,4 тыс.) пенсию в размере до 1200 грн получают 4,3% пенсионеров; в размере от 1200 грн до 2000 грн – 67,4%, от 2000 грн до 5000 грн – 26,0%, от 5000 грн и выше – 2,3% пенсионеров», – уточнила начальник управления Пенсионного фонда Украины в Краматорске.

Источник: Антикризисный медиацентр

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