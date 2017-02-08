Грозит ли Украине введение военного положения. Главная

В украинском политикуме вновь подняли вопрос о возможности введения военного положения. Кто выступает за это, будет ли оно введено и что оно могло бы изменить для простых украинцев, разбиралась «Страна.UA».

Кто требует военное положение?

Возможность введения в Украине военного положения обсуждается третий год кряду. Летом 2014 года ситуация в Украине вполне соответствовала введению военного положения, но в результате была продолжена Антитеррористическая операция. Зимой 2015 года этот вопрос поднимался в очередной раз во время боев под Дебальцево. Но и тогда разговоры о введении военного положения были безрезультатными. Летом 2016 года президент Петр Порошенко заявлял о том, что может ввести военное положение, если будут продолжаться обстрелы позиций Вооруженных сил, но контактная группа договорилась о прекращении огня и ситуация на несколько месяцев поутихла.

Теперь же о введении военного положения заявили после обострения под Авдеевкой. Причем первой этот вопрос подняла лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, но потом идею подхватили ее оппоненты из БПП и «Народного фронта».

Так, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко не исключила возможность введения военного положения в случае широкомасштабной эскалации ситуации на Донбассе. «Если такое обострение будет продолжаться длительный период, и это будет угрожать экологической безопасности, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать по всем фронтам, – мы допускаем введение военного положения. Все будет зависеть от того, как будет обостряться ситуация. Такой вариант возможен, но не мы сейчас принимаем решение», – уточнила она.

А нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза готов голосовать за введение военного положения.

«Мое мнение, что мы должны были бы еще во время Иловайского котла объявить о войне в 2014 году. К сожалению, этого сделано не было. Если сейчас будет внесен такой проект в Верховную Раду, я его поддержу», – сообщил Береза.

А вот другой «фронтовик» Антон Геращенко считает, что без изменения материально-технической базы нет смысла вводить военное положение.

«Если ввести военное положение, Путин заявит, что Украина объявила России войну. Я за то, чтобы объявить военное положение, но при условии, что у нас будет больше танков, пушек, денег на оборудование. Если этого не произойдет, то называть это военным положением без изменения материально-технической стороны смысла нет», – сказал Геращенко в кулуарах, добавив, что на территории проведения военной операции было бы целесообразно объявить режим чрезвычайного положения.

Теоретически, если бы две фракции коалиции – БПП и НФ, а также фракция «Батькивщины» в полном составе проголосовали бы за введение военного положения, голосов бы хватило. Но единства в этом вопросе в коалиции нет. Например, лидер фракции БПП Игорь Грынив в кулуарах ВР высказал свое мнение, что, скорее всего, военного положения не будет.

«Это возможно, но это возможно уже два года. Два года мы говорили о ситуации, когда придется вводить военное положение. Это не от хорошей жизни вводится такое положение... Как эксперт, считаю, что, скорее всего, этого не будет», – считает Игорь Грынив.

Интересно, что и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что несмотря на обострение ситуации на линии разграничения в районе Авдеевки, в АП не обсуждают вопрос введения военного положения. В аналогичном духе высказался и замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, заявивший, что пока не видит целесообразности введения военного положения.

Зачем реанимировали эту тему?

Опрошенные «Страной» эксперты говорят о том, что тема введения военного положения используется в Украине каждый раз с целью получения политических дивидендов.

«Вспомните, когда ходят такие слухи – каждый раз, когда нужно затмить какие-либо проблемы в государстве, в моменты острых политических кризисов, во время социальных проблем, при росте протестных настроений. Обычно власть использует эту тему, чтобы люди отвлеклись от насущного и говорили о маловероятном. Но теперь эту тему взяла на вооружение Тимошенко, которая соревнуется с другими партиями постамайданного лагеря за радикальный патриотично настроенный электорат. Во время действия военного положения запрещается проведение выборов. Но цель Тимошенко – спровоцировать выборы. Поэтому, думаю ее слова о военном положении – просто пиар и ничего более», – считает Бортник.

Логичнее, конечно, звучат призывы к введению военного положения из уст провластных политиков. Но и здесь эксперты полны скепсиса.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк напоминает о предстоящей поездке Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где также примет участие вице-президент США Майк Пенс.

«Такие страшилки о военном положении запускаются накануне поездки Порошенко в Вашингтон и накануне участия в Мюнхенском форуме по безопасности, где ему могут сказать или выполняйте Минск, или идите на перевыборы», – считает он.

И все же, если задаться вопросом – может ли власть пойти на введение военного положения ради решения каких-либо своих внутри- или внешнеполитических задач – то насколько это реально?

Что означает военное положение?

Для начала о том, что такое вообще военное положение.

В Украине действует специальный закон «О правовом режиме военного положения», который предусматривает колоссальные изменения в стране или на отдельных ее территориях.

Для введения военного положения Совет нацбезопасности и обороны готовит предложение по введению положения, затем президент подписывает соответствующий указ, а парламент его утверждает 226-ю голосами.

Затем официальные издания оглашают введение военного положения.

Киев заявляет о своем шаге в ООН, уточнив, на какой срок вводится военное положение и на какой территории.

Еще летом 2015 года в Украине был принят правительственный план введения в стране военного положения. Соответствующее постановление подписал тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Согласно этому плану, с введением военного положения в стране:

вводится трудовая повинность для граждан – например рыть окопы, разбирать завалы после боевых действий,

органы власти получают право использовать мощности и ресурсы предприятий всех форм собственности,

может быть введен комендантский час,

могут быть введены ограничения на въезд и выезд из страны и с отдельных территорий украинских и иностранных граждан,

митинги и собрания, деятельность политических партий и гражданских объединений может быть запрещена, если их сочтут угрожающими национальным интересам. Массовые мероприятия будут запрещены ,

вводится нормированное обеспечение продуктами и лекарства – например, карточки на продукты питания, как это было во времена Великой Отечественной войны,

власть получает право контролировать СМИ, а в случае необходимости - и закрывать их,

может быть запрещена передача информации через компьютерные сети (то есть, через Интернет),

власть получает полномочия принудительного изъятия любого имущества, в том числе легковые и грузовые автомобили, телевизоры, компьютеры и ноутбуки, а также прочей собственности граждан и предприятий.

В общем и целом – идеальный набор для власти, если та захочет закрутить по-быстрому гайки.

Существует миф о том, что при военном положении в Украине нельзя рассчитывать на финансовую помощь доноров или кредиторов. Это не совсем так. Например, у МВФ или Всемирного банка нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества с воюющей страной. Например, во время войны в Хорватии в 1991-1995 годах, Мировой банк выделил займ на проекты по восстановлению и модернизации разрушенной инфраструктуры, а также промышленных и сельскохозяйственных объектов, а Международный валютный фонд заключил соглашение о предоставление кредита.

То есть и деньги даже можно, теоретически, получать и дальше. Конечно, это будет трудно. Но и сейчас, без всякого военного положения, финансовая помощь выделяется Украине все с большим скрипом из-за хронического невыполнения нашей страной своих обязательств перед кредиторами.

Но пойдет ли власть на ВП?

Война без войны

Прежде всего, как сказал бы Кличко, для того, чтобы ввести военное положение нужна война. Эта нехитрая истина является, пожалуй, главным барьером, для введения ВП в данный момент.

Если военное положение не было объявлено летом 2014 года, когда шла полноценная война на Донбассе. Если оно не было объявлено в феврале 2015 года, в разгар боев под Дебальцево, то на каком основании его объявлять сейчас, когда военные действия сводятся к боданию за несколько сот метров земли сомнительной стратегической важности около Авдеевской промки или же на Светлодарской дуге (причем, точно не понятно кто первый начал там наступление, спровоцировавшее обострение). Да, при этом и украинская армия, и мирные жители несут потери. Но на полноценную войну это мало похоже.

С учетом того, что само по себе введение ВП создаст очень большие трудности в жизни для населения Украины и очень большие вопросы у западных партнеров (для продолжение оказания помощи), должно быть действительно какое-то железобетонное объяснение необходимости этого шага. Бои за позицию «Алмаз» около развилки трассы «Горловка – Донецк» или же за безымянные высоты под Светлодарском таковым явно не являются.

Оснований для ВП может быть два. Во-первых, начало полномасштабных действий. Во-вторых, подготовка к скорому началу полномасштабных боевых действий. То есть, например, к украинскому наступлению на позиции сепаратистов. Только в таком случае можно действительно обосновать и обществу, и западных партнерам, что этот шаг необходим.

Но, как неоднократно заявляли представители украинской власти, ВСУ наступать на Донбассе не планируют, так как понимают, что в дело тут же вступит российская армия и силам АТО в противостоянии с ней победу не одержать. Мала вероятность наступления и со стороны противника: силы сепаратистов Донбасса не столь велики, а Россия пока не демонстрирует желания еще больше углубляться в и без того проблемную донецкую историю.

Конечно, власти, в последнее время, не особо стремятся объяснять стране мотивы своих действий, но военное положение – слишком масштабное и рискованное мероприятие, для того, чтобы его затевать в качестве банального политтехнологического хода. В конце концов, у властей есть и иные, хотя и менее быстрые и надежные, способы закрыть неугодные СМИ, придушить оппозицию или отжать бизнес.

Не говоря уже о том, что введение ВП дезорганизует экономическую жизнь Украины, окончательно отвадит от нашей страны инвесторов и создаст столь большое поле для злоупотреблений, что жертвами могут оказаться и многие представители власти, чем-то не угодившие верховному руководству государства. По тем же причинам, ничего хорошего ВП не принесет и влиятельным представителям крупного бизнеса, которые контролируют значительную часть депутатов парламента.

В общем и целом, введение военного положения возможно лишь в случае начала (или подготовки к началу) масштабной войны, либо в случае крупных терактов (в которых обвинят сепаратистов и Россию), либо в случае крупных социально-политических потрясений, которые создадут угрозу существования нынешней власти и последняя, ради собственного спасения, как за последнюю соломинку, ухватится за ВП. Но это будет уже совсем другая история.

Фото: salon-gala.info