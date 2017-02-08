СБУ освободила похищенного вымогателями предпринимателя-переселенца (Фото). Главная

Сотрудники службы безопасности Украины в Харьковской области обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась похищением людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В банду входили трое жителей из Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, один из них ранее был неоднократно судим.

Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине областного центра злоумышленники похитили местного предпринимателя, который в 2014 году переехал из Луганска. Бандиты угрозами и избиением пытались завладеть четырьмя авто жертвы и его квартирой в неподконтрольном Луганске.

7 февраля оперативники СБУ задержали членов банды в поселке Песочин при попытке завладения одним из автомобилей потерпевшего.

Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников в наручниках, освобожден.

Планируется открытие уголовного производства по ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия. Также правоохранители проверяют возможную причастность членов группировки к совершению других насильственных и имущественных преступлений.

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