На Луганщине утверждена региональная целевая программа по поддержке и адаптации ВПЛ на 2017-2018 годы. Главная

На Луганщине утверждена Региональная целевая программа по поддержке и адаптации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Луганской области на 2017-2018 годы. Соответствующее распоряжение № 65 было подписано 3 февраля руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Вопросы защиты и поддержки переселенцев является одним из самых актуальных на Луганщине, которая занимает второе место в Украине по количеству ВПЛ. По состоянию на 2 февраля 2017 года в Луганской области органами социальной защиты населения учтено более 291 тыс. переселенцев.

Программой определены семь приоритетных направлений:

совершенствование механизма межведомственной и межсекторальной координации реализации мероприятий по интеграции, социальной адаптации и защиты ВПЛ;

обеспечение действенности программ и мероприятий по интеграции, социальной адаптации и защиты ВПЛ;

предотвращение проявлений негативного отношения к ВПЛ, обеспечение социального согласия и сплоченности в местных громадах, которые принимают ВПЛ;

удовлетворение первоочередных потребностей ВПЛ;

создание возможностей для профессиональной переподготовки и повышения квалификации ВПЛ с учетом потребностей местного рынка труда;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности ВПЛ;

обеспечение права ВПЛ на жилье.

В ресурсном обеспечении региональной программы предусмотрено использование средств областного, городских и районных бюджетов, а также других источников.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 856 млн 594,9 тыс. грн, в том числе 150 млн 616,5 тыс. грн средств областного бюджета, 56 млн 813,0 тыс. грн – городских и районных бюджетов, а также 649 млн 147,4 тыс. грн – из других источников.