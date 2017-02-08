Студентам из зоны АТО теперь официально гарантированы льготы. Новости

Вчера Верховная Рада Украины приняла законопроект о поддержке детей с линии разграничения при получении высшего и профессионально-технического образования. Проект опубликован на портале Верховной Рады.

Теперь студентам из зоны АТО гарантирована полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, обеспечение стипендией, бесплатным проживанием в общежитиях.

Проект Закона «О внесении изменений в законодательные акты относительно государственной поддержки детей, которые постоянно проживают в зоне проведения антитеррористической операции в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения», зарегистрирован под номером 5089.

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