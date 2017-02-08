Сводка из зоны АТО за 7 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 89 раз открывал огонь по украинским позициям, 3 украинских военных ранены, 3 – травмированы. Об этом утром 8 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении противник обстреливал позиции сил АТО в районе Крымского из 122-миллиметровой артиллерии, из минометов были обстреляны Троицкое, Крымское, Попасная, Новозвановка, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановка и Новоалександровка. По Новотошковскому огонь вела БМП противника.

На мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов противник вел огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь вел также БТР, по Марьинке стрелял снайпер.

На донецком направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по позициям сил АТО огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому – БМП.

В «ДНР» заявляют, что «украинская сторона с 18:00 и до 02:00 обстреливала территорию Донецкого аэропорта, поселок Озеряновка под Горловкой, села Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и окрестности Ясиноватой. Огонь велся из артиллерии калибром 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм. Наряду с тяжелым вооружением при обстрелах населенных пунктов украинская армия применяла также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Желобок обстрелян из танковых орудий, минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия. Дважды обстрелян район поселка Фрунзе, огонь велся из вооружения БМП и минометов калибром 82 мм. Район села Сокольники киевские силовики обстреляли из минометов калибром 120 мм. Также из минометов калибром 120 мм обстрелян район села Калиновка».