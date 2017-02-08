Главой Нацполиции может стать генерал Князев. Главная

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева на пост главы Нацполиции. Об этом Аваков сообщил в Facebook.

«Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины. Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на должность главы Национальной полиции Украины. Учитывая мнение членов Комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполиции Сергея Князева. До сегодняшнего дня генерал полиции Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ», – написал Аваков во вторник, 7 февраля.

По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина сегодня, 8 февраля.

Напомним, ранее были названы имена трех претендентов на пост главы Нацполиции.

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