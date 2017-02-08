Закон «Об образовании» урегулирует вопрос с денежными школьными взносами родителей, – Гриневич . Новости

Рамочный закон «Об образовании», который был проголосован ВРУ в первом чтении, содержит положения о прозрачном учете всех денежных поступлений и расходов школ. Об этом во время общения с родителями на конференции «Родители – школа – власть: проблемы взаимодействия и перспективы сотрудничества» сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает «Osvita.ua»

Она подчеркнула, что положения закона позволят прозрачно урегулировать проблемы с денежными школьными взносами родителей.

В частности, у учебных заведений появится обязанность размещать на сайте данные обо всех бюджетных поступлениях заведения, в том числе и о родительских взносах.

По словам министра, обнародование всех расходов поможет проследить, были ли злоупотребления при закупке нужных школе материалов или необходимых услуг.

«Для того, чтобы МОН начало разрабатывать подзаконные акты, которые будут нормировать вопрос с денежными школьными взносами родителей, нужно, чтобы парламент проголосовал за Закон "Об образовании", поскольку сейчас все благотворительные взносы собираются в рамках действующего Закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"», – отметила Гриневич.

Министр также подчеркнула, что сейчас использование взносов фактически не отслеживается и не регулируется.

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