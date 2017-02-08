Ситуация в пунктах пропуска 8 февраля. Главная

Сегодня утром, 8 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 17,4 тыс. человек и 3,1 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4595 человек и 750 транспортных средств;

«Марьинка» – 4310 человек и 890 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3735 человек и 905 транспортных средств;

«Гнутово» – 2185 человек и 560 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2595 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/120;

«Марьинка» – 100/100;

«Новотроицкое» – 20/10;

«Гнутово» – 5/5.

Фото: joinfo.ua