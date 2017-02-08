«Музей Новороссии» ищет вещи «Гиви» в качестве экспонатов. Новости

В Санкт-Петербурге в «Музее Новороссии» пообещали создать экспозицию в память о командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых (позывной «Гиви»), убитому в Донецке 8 февраля. Об этом сообщает российский «Лайф».

«Мы делаем все возможное, попробуем связаться с командованием в ДНР, чтобы получить личные вещи Гиви и его фотографии», – сказал замдиректора «Музея Новороссии» Константин Вьюнков.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в Донецке на базе своего формирования «Сомали». Гибель наступила в результате взрыва в его кабинете.

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