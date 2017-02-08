Блокада неподконтрольного Донбасса выгодна России, – Гримчак. Главная

На сегодня Украина не имеет экономических отношений с неподконтрольными территориями. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчак.

«Все предприятия зарегистрированы на нашей территории, контролируемой. Они платят налоги, 32 млрд за прошлый год. Это достаточно серьезная сумма для Украины. Есть ли убытки от деятельности блокировки? Да, они уже есть. Понимают ли блокировщики, что они наносят вред Украине? Да, понимают», – сказал советник министра.

Он подчеркнул, что блокада – только пиар-акция, которая может быть выгодна РФ. «Это чистая пиар-акция, но она вредит уже. Она на сегодня выгодна РФ, потому что сегодня количество новостей о наших блокировщиках в российских СМИ зашкаливает. Они распространяют новости, видео, и для них этот праздник, потому что есть внутренний конфликт в Украине. Это первое. Во-вторых, экономически они могут выиграть, потому что если не будет хватать угля, у нас есть несколько вариантов: покупать за рубежом, в России, Польше или ЮАР. Любые контакты зафрахтованного угля сегодня свободные есть только в РФ. В 2015 году мы купили 600 тыс. тонн в РФ», – добавил Грымчак.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

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