В «ДНР» грозятся отомстить за «Гиви»: Нам известно, что это за люди. Новости

В «ДНР» называют убийство главаря формирования «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») терактом и обещают отомстить за него. Об этом российскому «Интерфаксу» заявили в «прокуратуре ДНР».

В «прокуратуре» считают, что смерть «Гиви» связана с убийством его друга «Моторолы» (россиянин Арсений Павлов, который был взорван в лифте собственного дома 16 октября 2016 года).

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы», – сказал собеседник агентства.

Также в «ДНР» отмечают, что уже вышли на след предполагаемых исполнителей убийства.

«Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», – сказал источник в стане боевиков.

Гибель Толстых подтвердил и «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин. «На текущий момент мы с прискорбием можем подтвердить этот факт», – сказал он «Интерфаксу».

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в Донецке на базе своего формирования «Сомали». Гибель наступила в результате взрыва в его кабинете.

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