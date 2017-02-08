Желающих вступить в брак в Украине стало меньше. По одиночке выжить легче, – психолог. Главная

Согласно данных Министерства юстиции Украины по количеству зарегистрированных гражданских актов, украинцы стали чаще разводиться. О том, почему складывается такая ситуация, в эфире «Громадського радіо» рассказала семейный психолог Елена Онащук.

Так, за прошлый год в Украине образовалось почти 230 тыс. новых семей и это почти на 70 тыс. меньше, чем в 2015 году. Количество разводов за 2016 год тоже выросло.

«Я думаю, что в первую очередь это связано с общей тенденцией к тому, что люди начинают больше сосредотачиваться на себе. В последнее время есть такая идеология, что жизнь у нас одна, и мы должны удовлетворить в первую очередь свои потребности и взять от жизни все, что можем. Брак, отношения, дети становятся преградой на пути к этому. Люди все чаще предпочитают делать выбор в пользу одиночества», – рассказала психолог.

Она добавила, что есть тенденция заключать браки намного позже, как считается, подходя к этому более осознано. Но на самом деле, это из-за того, что хочется получить от жизни максимум.

По словам Онащук, уменьшение количества браков примерно на 25% связно с текущей ситуацией в Украине. «Мы сейчас живем в непростое время. Военные действия, нестабильная экономическая ситуация очень сильно влияют на желание людей строить серьезные отношения. Очень сложно что-то планировать экономически, финансово, социально, в культурном плане. Многие люди переживают политическую ситуацию в стране остро», – отметила она.

Кроме того, по словам психолога, есть еще и бытовые факты, в частности жилье. «Есть тенденция думать об этом еще до свадьбы. Пара понимает, что иметь отдельное жилье – это залог сохранения отношений, но сталкивается с тем, что жить негде, и иногда не за что», – сказала Онащук.

Она подчеркнула, что в каждой семье есть кризисы внутренние и внешние, однако нужно стараться всегда находить компромисс. «Прежде, чем экономить на чем-то, важно понять, что важно для вас и вашего партнера», – рекомендует психолог.

По мнению Онащук, общий фактор, который влияет на заключение браков, – разводы. К ним сейчас относятся гораздо проще. «Более того, с экономической точки зрения в больших городах проще выжить по отдельности», – считает она.