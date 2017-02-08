Чем грозит Украине блокада Донбасса. Главная

На Донбассе уже 12-й день длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По мнению экспертов, последствия от таких действий могут быть катастрофичными, передает «Сегодня».

«Веерная» блокада

Сама блокада, напомним, началась еще 26 января – ее организовали группа активистов в военной форме и ряд народных депутатов. Позже прокуратура открыла уголовное дело по факту блокирования железной дороги. Активисты требуют «заморозить» железнодорожное сообщение между Украиной и неконтролируемыми территориями, а также прекратить там закупку угля.

Более того, сторонники блокады заявляют, что украинское правительство закупает «черное золото» по формуле «Роттердам+», которую еще в прошлом году предложила Нацкомиссия регулирования электроэнергетики. Она привязывает оптовую цену на уголь к его стоимости в Европе. Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины назвал такие заявления мифом. «Украина не закупает уголь на неконтролируемых территориях по "Роттердаму+". Поэтому любые манипуляции о том, что транспортировка угля оттуда оплачивается по этой формуле, не соответствуют действительности», — подчеркнул министр.

При этом Насалик не исключил, что блокада грозит веерными отключениями по всей Украине. По его словам, действия активистов могут привести к тому, что теплоэлектростанции перестанут получать антрацит (вид энергетического угля) для производства электроэнергии. «Если будет полностью перекрыта зона боевых действий, я могу подтвердить, что мы пройдем определенный период адаптации и перейдем к веерным отключениям и ограничению генерации», – подчеркнул Насалик. Он добавил, что завезти оперативно уголь по импорту не получится – срок его доставки составляет 50 – 60 дней. Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30 – 40%, – а значит, дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Эксперты

Поддерживают мнение министра и эксперты. Так, высокую вероятность веерных отключений спрогнозировал и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, блокада наносит ущерб, прежде всего, подконтрольным украинским властям территориям, грозит сбоями в работе электростанций и проблемами для украинской промышленности в целом. А вот советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько назвала происходящее «пиаром отдельных депутатов», который может привести к заморозке конфликта на долгие годы.

Другие эксперты также жестко осуждают блокаду. «Это очень негативно влияет на ситуацию на линии соприкосновения. Более того, это создает конфликт между этими блокирующими товарищами и представителями государственных структур, в частности Национальной полиции. И я уже не говорю о проблеме угля в условиях таких морозов. Сейчас ни в коем случае нельзя такие вещи делать. Можно, конечно, закупать уголь у РФ, но уже за валюту, что даст дополнительную нагрузку на украинцев. Можно и в Австралии, и в ЮАР, но это очень долго, а холодно уже сейчас», — говорит политолог Владимир Фесенко.

Мнение народа: «Блокаду надо прервать!»

Рядовые украинцы блокаду жестко критикуют. «Ну что же, будем тогда замерзать здесь, если не будут топить. Блокировщики забыли, что нам еще февраль нужно пережить», — говорит Дмитрий из Славянска и добавляет: «Если нет на сегодняшний день никаких альтернатив, где покупать уголь, то почему его не закупать на Донбассе? Главное же, чтобы людям было хорошо и тепло в домах».

Его поддерживает и жительница Краматорска Людмила: «В любом случае нужно давать уголь, договариваться. Надо все-таки решить этот вопрос мирным путем, чтоб все было как надо».

«Очень плохо отношусь к этому. В конце концов, от электричества зависят практически все жители Приднепровска (жилмассив одного из районов Днепра, – прим.)», – говорит жительница Днепра Зоя.

Светлана Владимировна из Днепра считает, что такой блокадой жителей неподконтрольных территорий Донбасса можно только отпугнуть: «Ее нужно прерывать. Правительство должно отреагировать и сказать свое решающее "нет" блокаде».

Жительница Северодонецка (Луганская обл.) Анастасия к блокаде также относится крайне негативно: «Люди и там есть и здесь есть. Они ни в чем не виноваты и не заслуживают такого отношения. Украина и там, Украина и здесь. Все должны равные возможности иметь».

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

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